Жители Подмосковья смогут зарегистрироваться на велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025

В Подмосковье открылась регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia 2025, подать заявки можно для участия в стартах в Волоколамске и Дмитрове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация доступна здесь. Сезон велозаездов отроется в Волоколамске в воскресенье, 25 мая, традиционным фестивалем GF Fest. В рамках него можно будет проехать по гоночной трассе Moscow Raceway. Кроме того, можно будет принять участие в детском фестивале GF Fest Kids.

Для взрослых подготовят дистанции протяженностью 30, 60 и 100 км, для детей в возрасте от 5 до 13 лет — 4, 8, 12 и 16 км. В общей сложности в предстоящем велосезоне в области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. Их организуют в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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