Жители Подмосковья совершили почти 20 млн поездок в автобусах Мострансавто по соцкартам

С января 2026 года пассажиры Подмосковья совершили 17,6 млн поездок по социальным картам в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В будние дни жители и гости региона в среднем совершают около 570 тыс. поездок по социальным картам москвича и жителя Подмосковья. В тройку самых востребованных маршрутов по этому показателю входят МАП №10 г. Королев, МАП №12 г. Ногинск и МАП №11 г. Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.