Жители Подмосковья стали оставлять больше положительных отзывов о работе МФЦ

В 2024 году жители Подмосковья оставили на 11% больше положительных откликов о работе многофункциональных центров региона, чем в прошлом. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в этом году подмосковные МФЦ получили 125 тысяч положительных откликов, что на 14 тысяч больше, чем в 2023-м.

«Вместе с тем на 63% снизилось количество отзывов от заявителей, которые остались недовольны качеством оказания услуги. Это значит, что наши усилия приносят положительные результаты, и мы продолжим двигаться в этом направлении», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В ведомстве напомнили, что заявители могут оставить свой отзыв после посещения МФЦ на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.