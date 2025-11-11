Жители Подмосковья стали покупать больше капусты. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за месяц спрос вырос почти на 30%.

Так, в октябре в Подмосковье продали свыше 5,8 тыс. тонн капусты. Это на 27,8% больше, чем в сентябре — тогда было продано 4,6 тыс. тонн. В среднем жители покупали около 200 тонн капусты в день.

В области с начала сбора урожая собрали около 52 тыс. тонн капусты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере АПК.