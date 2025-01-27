Жители Подмосковья стали реже обращаться на «Добродел» по темам лесного хозяйства

В 2024 году жители Подмосковья направили более 2,7 тыс. обращений по темам лесного хозяйства через портал «Добродел» в 2024 году. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Это на 18% меньше, чем годом ранее. В количественном варианте это минус 590 обращений», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Чаще всего жители региона обращались по вопросам свалок в лесу и необходимости проведения санитарно-оздоровительных мероприятиях на территории лесничеств. Кроме того, они сообщали о самовольном занятии участков и незаконной рубке деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.