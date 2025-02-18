Жители Подмосковья свыше 34 тыс. раз воспользовались горячей линией главврача с начала года

Жители региона с начала 2025 года позвонили на горячую линию главврача свыше 34 тыс. раз. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Номер горячей линии: +7 (498) 602-03-59. После того, как ответит оператор, нужно будет набрать добавочный номер своего медучреждения. Найти его можно на сайте организации.

На указанный телефон можно обратиться с интересующим вопросом, предложением или отзывом о работе медучреждения или специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход возведения многопрофильной больницы в Балашихе.