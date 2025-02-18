Жители Подмосковья свыше 34 тыс. раз воспользовались горячей линией главврача с начала года
На подмосковную горячую линию главврача в 2025 году позвонили 34 тыс. раз
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Жители региона с начала 2025 года позвонили на горячую линию главврача свыше 34 тыс. раз. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Номер горячей линии: +7 (498) 602-03-59. После того, как ответит оператор, нужно будет набрать добавочный номер своего медучреждения. Найти его можно на сайте организации.
На указанный телефон можно обратиться с интересующим вопросом, предложением или отзывом о работе медучреждения или специалистов.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход возведения многопрофильной больницы в Балашихе.