Жители Подмосковья воспользовались комплексом онлайн-услуг по выдаче справок военкоматов более двух тысяч раз
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С начала 2024 года комплексом услуг по выдаче справок из военкомата, размещенном на региональном портале госуслуг, воспользовались более двух тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что для получения справок нужно заполнить одну заявку, указать нужные и отправить заявку. Они необходимы для оформления пенсий, пособий и других льгот. Услуга размещена на портале в разделе «Личные документы» — «Справки».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.