Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению протезной помощи более трех тысяч раз

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более трех тысяч онлайн-заявлений на предоставление бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений, данная услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что такой возможностью могут воспользоваться жители региона, не имеющие группы инвалидности, у которых есть справка из медицинского учреждения. Решение по заявлению принимают в течение семи рабочих дней. В случае положительного ответа заявителя включают в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.