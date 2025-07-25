Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по присвоению адреса 100 тыс. раз

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались услугой по присвоению и аннулированию адреса объекту адресации более 100 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках услуги адрес можно будет присвоить машино-месту, помещению, зданию или сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Аннулирование адреса требуется при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или отказе в осуществлении кадастрового учета. Найти услугу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и строительство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.