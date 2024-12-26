Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Вывоза ненужных вещей» почти 900 раз

Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Вывоз ненужных вещей» на региональном портале госуслуг 846 раз с момента его запуска. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С его помощью жители уже передали 25,5 тонны вторичных ресурсов, включая тяжелую технику и мебель. В числе самых популярных предметов для вывоза оказались стиральные машины и холодильники. Среди нетипичных вещей оказалось пианино. В ведомстве отметили, что с помощью сервиса пользователи также могут оформить вывоз новогодней елки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.