Жители Подмосковья воспользовались социальным чат-ботом более миллиона раз
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Жители Подмосковья воспользовались чат-ботом, который позволяет узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, рассчитать региональные льготы или узнать о материнском капитале, более 1,3 миллиона раз. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы изменения законов, индексации выплат и новые меры поддержки были доступны в функционале», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Пользователи могут обратиться к виртуальному помощнику по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.