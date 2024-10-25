Жители Подмосковья воспользовались социальным чат-ботом более миллиона раз

«Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы изменения законов, индексации выплат и новые меры поддержки были доступны в функционале», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.