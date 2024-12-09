С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались услугой онлайн-записи в кружки и секции более миллиона раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записаться на кружок, нужно перейти в разделе «Комплексные услуги». Услуга доступна для родителей и законных представителей детей, а также совершеннолетних кандидатов на обучение. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и приложить сканы документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.