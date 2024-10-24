Жители Подмосковья воспользовались услугой по оформлению градостроительных планов более шестидесяти тысяч раз

С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались обновленной услугой по оформлению градостроительных планов на региональном портале госуслуг более 60 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервисы, которые добавили к услуге, могут в автоматическом режиме проверить кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, а также заполнить адрес участка и указать его площадь. Ее можно найти на портале в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.