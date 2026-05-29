Жители Подмосковья воспользовались услугой по перераспределению земли почти 15 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 14,6 тыс. заявлений на перераспределение земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки», воспользоваться ей могут владельцы подмосковных земель: физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Им требуется получить постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. После того, как земельный участок в новых границах встанет на кадастровый учет, сведения о новых границах внесут в ЕГРН и заключат соглашение о перераспределении.

В ведомстве добавили, что к услуге подключили сервис предпроверки и автогенерации схемы участка. Это позволяет пользователям без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка при заполнении заявления.

