Жители Подмосковья воспользовались услугой по выдаче справок из военкоматов более 1 тыс. раз

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой по выдаче справок военных комиссариатов, размещенной на региональном портале госуслуг, более 1 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках услуги по одному заявлению можно получить 25 видов справок, она размещена в разделе «Личные документы» — «Справки». Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Справка может потребоваться военным, членам их семей, вдовам/вдовцам, опекунам и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.