Жители Подмосковья за месяц купили более 1,5 тыс. тонн рыбы

Жители Подмосковья в феврале купили более 1,5 тыс. тонн рыбы. Это на 10,5% больше, чем в январе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В марте в регионе пройдет пять специализированных рыбных ярмарок, где можно будет купить свежую и копченую рыбу, а также проконсультироваться с экспертами по выбору и хранению продукции.

К примеру, такие ярмарки пройдут на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре 20-22 марта, на улице Урицкого в пгт Белоомут Луховиц 28 марта и на улице Гурьева в Раменском 27-29 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.