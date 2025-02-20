Жители Подмосковья за месяц купили более 2 тыс. тонн соли

В январе 2025 года в Подмосковье приобрели свыше 2,3 тыс. тонн пищевой поваренной соли. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежедневно жители и гости региона в среднем покупали 77 тонн соли в день. В ведомстве уточнили, что в магазинах и супермаркетах региона можно купить продукцию среднего, крупного, мелкого помола, варианты с приправами, розовую и копченую. Небольшое количество соли поможет организму поддержать водно-минеральный баланс, проведение нервных импульсов и работу мышц, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.