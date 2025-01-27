Жители Подмосковья за месяц купили более 3 млн литров молока

По итогам прошлого месяца жители Подмосковья купили более 3 млн литров молока. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В прошлом месяце жители Подмосковья купили 3,2 млн литров молока жирностью 2,5%, что является оптимальным выбором для здоровья», - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что один стакан молока указанного процента жирности содержит 8 граммов белка, 8 граммов жира и 13 граммов углеводов.

В области можно приобрести молоко от производителей из разных регионов России. Подмосковье представлено такими предприятиями, как ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма», АО «Агрофирма „Сосновка“».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области на торговлю приходится 25% валового регионального продукта.