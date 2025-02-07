Жители Подмосковья за месяц купили около 5,6 тыс. тонн сахара
Около 179 тонн сахара ежедневно покупали жители Подмосковья в январе
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Жители Подмосковья в январе 2025 года купили порядка 5,6 тыс. тонн сахара. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ежедневно приобреталось около 179 тыс. кг.», - отметили в ведомстве.
В подмосковных магазинах можно приобрести сахар-песок, прессованный сахар, а также коричневый сахар.
При производстве сахара используют сахарную свеклу или сахарный тростник. Из 7-10 кг сырья получается около 1 кг сахара.
Ранее в министерстве сообщили, что в декабре 2024 года жители Подмосковья купили более 420 тыс. кг сгущенки.