Жители Подмосковья за месяц купили около 5,6 тыс. тонн сахара

Жители Подмосковья в январе 2025 года купили порядка 5,6 тыс. тонн сахара. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ежедневно приобреталось около 179 тыс. кг.», - отметили в ведомстве.

В подмосковных магазинах можно приобрести сахар-песок, прессованный сахар, а также коричневый сахар.

При производстве сахара используют сахарную свеклу или сахарный тростник. Из 7-10 кг сырья получается около 1 кг сахара.

Ранее в министерстве сообщили, что в декабре 2024 года жители Подмосковья купили более 420 тыс. кг сгущенки.