Жители Подмосковья за три месяца купили почти 20 тыс. тонн корнеплодов

Жители Подмосковья за первые три месяца текущего года купили почти 20 тыс. тонн корнеплодов — моркови, свеклы, картофеля, репы и других их видов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что указанный объем равняется 218 тоннам корнеплодов в день. Спрос на указанную продукцию в регионе вырос на 8%.

В Подмосковье можно приобрести корнеплоды как от зарубежных, так и от российских производителей, в том числе от подмосковных. В регионе за прошлый год было выращено и собрано свыше 87 тыс. тонн столовой моркови открытого грунта.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Подмосковье за год было произведено около 2 млн мини-клубней картофеля.