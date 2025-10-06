Жители Подмосковья заказали почти 370 тыс. справок через интернет

С начала 2025 года в Подмосковье через интернет оформили почти 370 тыс. медицинских справок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой формат удобен, тем, что медицинский документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнется», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в режиме онлайн можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у и не только. Сделать это можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

