Жители Подольска отправили первые письма «Почтой Деда Мороза»

В Подольске в МФЦ на улице Кирова, 39, стартовала традиционная предновогодняя акция, в рамках которой жители могут написать письмо Деду Морозу и опустить его в почтовый ящик «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

«Просим загадывать добрые нематериальные пожелания. Эта теплая традиция помогает почувствовать приближение Нового года», – сказала заместитель директора МФЦ Оксана Воронюк.

Первой письмо отправила местная жительница Ксения. По ее словам, она «попросила для всех мира и добра, а еще здоровья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+