Жители Подольска отправили первые письма «Почтой Деда Мороза»
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске в МФЦ на улице Кирова, 39, стартовала традиционная предновогодняя акция, в рамках которой жители могут написать письмо Деду Морозу и опустить его в почтовый ящик «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Просим загадывать добрые нематериальные пожелания. Эта теплая традиция помогает почувствовать приближение Нового года», – сказала заместитель директора МФЦ Оксана Воронюк.
Первой письмо отправила местная жительница Ксения. По ее словам, она «попросила для всех мира и добра, а еще здоровья».
