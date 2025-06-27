Жители Подольска передали в зону СВО генератор и огнетушители

Жители Подольска передали в зону СВО очередную партию оборудования и необходимых вещей. Груз собрали активистки объединения «Климовские феи» из микрорайона Климовск.

До этого в зону СВО был отправлен груз от победителей номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, бойцам из Подольска передали генератор, огнетушители, машинное масло, питьевые бочки, баннеры и военное оборудование. Машина с грузом уже отправилась в зону СВО. Его доставят военнослужащим на Херсонском направлении.

«Получили еще одну заявку на детектор дронов. Будем искать возможность отправить его нашим ребятам в следующий раз», — отметила активистка Клара Шишова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о жительнице региона, которая стала Героем РФ.