Жители Подольска проголосуют за благоустройство территорий

«Славянский бульвар» в Подольске является лидером среди территорий для благоустройства в голосовании на портале «Госуслуги», за него отдали более 25 тыс. голосов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

В общей сложности от округа на голосовании представлены пять объектов, финансирование получит один из них. Бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики набрал более 2,8 тыс. голосов, сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский — более 1,1 тыс.

Участниками голосования могут стать жители старше 14 лет. Его проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.