Жители Подольска прошли отбор и станут волонтерами на конкурсе «Интервидение»

Шесть жителей Подольска прошли финальный этап отбора и станут волонтерами на конкурсе «Интервидение». Каждый из них прошел специальное обучение.

В числе волонтеров — многодетная мать, жена участника специальной военной операции, руководитель благотворительного фонда «Герой нашего времени», организатор акций по сбору и доставке гумпомощи в зону СВО, член Комитета семей воинов Отечества в округе Виолетта Спыну.

Волонтеры конкурса уже получили экипировку и приступили к работе. В Россию уже прибыли делегации стран-участников, и 490 волонтеров были распределены по зонам ответственности.

