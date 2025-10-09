Жители Подольска смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев в парке

Жители Подольска в октябре смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев. Выездной ветеринарный пункт будет работать в парке имени Виктора Талалихина, сообщили в администрации округа.

В целом в октябре в регионе ветеринарные пункты будут работать в 52 парках, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пункт в подольском парке откроется 20 октября на территории учебно-дрессировочной площадки «Плотина». Он будет работать с 14:00 до 17:00.

В пункте можно будет без предварительной записи поставить прививку домашнему животному, а также чипировать его и зарегистрировать в областном реестре.

