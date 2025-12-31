Жители подольской деревни Яковлево провели праздничную акцию «Анонимный Дед Мороз»

Жители деревни Яковлево городского округа Подольск организовали праздничную акцию «Анонимный Дед Мороз» к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нее все желающие в течение нескольких дней собирали подарки в специальный праздничный мешок Деда Мороза, все презенты были анонимными. В среду, 31 декабря, Дед Мороз и Зимушка‑зима навестили пожилых односельчан, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.

