Жители подольской деревни Яковлево провели праздничную акцию «Анонимный Дед Мороз»

Официально

Фото: [Администрация г. о. Подольск]

Жители деревни Яковлево городского округа Подольск организовали праздничную акцию «Анонимный Дед Мороз» к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нее все желающие в течение нескольких дней собирали подарки в специальный праздничный мешок Деда Мороза, все презенты были анонимными. В среду, 31 декабря, Дед Мороз и Зимушка‑зима навестили пожилых односельчан, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.

