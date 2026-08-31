Жители Серпухова смогут написать осенний пейзаж на занятии в историко-художественном музее
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В среду, 2 сентября, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивное занятие «Осенний город. Пейзаж». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Программа начнется с посещения основной экспозиции музея в особняке Анны Мараевой и знакомства с шедеврами. Участники смогут полюбоваться выдающимися работами художников XIX века, чтобы найти вдохновение перед практической частью. Профессиональные наставники расскажут об основах колористики, законах перспективы и секретах создания гармоничной композиции. В творческой части интерактива предстоит написание осеннего пейзажа акварелью. Подробная информация размещена на сайте.
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