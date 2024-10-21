Жителя Королева задержали за хранение наркотиков на дачном участке

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Королев задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские провели обыск бытовки, расположенной на участке мужчины в одном из СНТ, и нашли там наркотические вещества, уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Мытищ задержали за сбыт наркотиков.