Жителя Мытищ задержали за сбыт наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков, во время патрулирования территорий на улице Силикатной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

У мужчины изъяли два свертка с запрещенными веществами. При осмотре его арендованной квартиры оперативники уголовного розыска также нашли весы, упаковочный материал и около 400 свертков с аналогичным содержимым, общим весом около 700 граммов.

«Злоумышленник пояснил, что нашел работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать крупную партию наркотиков из мест, указанных куратором, после чего расфасовывать их для дальнейшего сбыта. Также задержанный сообщил, что успел разложить 17 закладок на территории округа. В результате выезда все свертки были изъяты полицейскими», — уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса пыталась пронести наркотические средства в нижнем белье.