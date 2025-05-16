Жителя Мытищ задержали за кражу денег из фудтрака

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское» задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в краже денег из фудтрака, установленного в парковой зоне на Новомытищинском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он проходил мимо него утром в состоянии алкогольного опьянения и решил взломать входную дверь. Оттуда он похитил 10 тыс. рублей из кассы. Кроме того, мужчина повредил оборудование для приготовления еды, после чего скрылся.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. В его квартире нашли похищенные денежные средства, а также фартук с логотипом торгового павильона. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.