Жительница Кузбасса пыталась пронести наркотические средства в нижнем белье

Жительница кузбасского Киселевска попалась правоохранителям с наркотическими веществами, спрятанными в нижнем белье. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.

Сибирячка давно находилась в поле зрения правоохранителей. Ранее женщина была судима за хранение наркотиков и кражи. Поступила информация, что гражданка вновь ступила на преступную дорожку, но на сей раз занялась распространением наркотических веществ. Курьершу задержали с поличным: она оборудовала тайники на территории Центрального района Новокузнецка.

Силовики в ходе обысков нашли в нательном белье женщины 23 свертка с запрещенным товаром. Также один запакованный порошок был в сумочке. Общая масса изъятого составила 24 грамма.

Было возбуждено уголовное дело, его направили в суд. Распространительнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве у полицейского выпал сверток с наркотиками из кармана.