Жителя Подмосковья, задушившего бывшую девушку ремнем сумки, приговорили к 13 годам колонии
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который задушил бывшую девушку
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье местного жителя, который осенью 2024 года задушил свою бывшую девушку, приговорили к 13 годам колонии. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
Преступление было совершено в конце сентября прошлого года на школьном стадионе в Подольске. Между мужчиной и его бывшей возлюбленной произошла ссора на почве ревности девушки. В результате злоумышленник задушил бывшую пассию ремнем ее же сумки.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят иностранного гражданина, который более 30 лет назад в ходе ссоры задушил свою сожительницу.