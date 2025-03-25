Жителя Подмосковья, задушившего бывшую девушку ремнем сумки, приговорили к 13 годам колонии

В Подмосковье местного жителя, который осенью 2024 года задушил свою бывшую девушку, приговорили к 13 годам колонии. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в конце сентября прошлого года на школьном стадионе в Подольске. Между мужчиной и его бывшей возлюбленной произошла ссора на почве ревности девушки. В результате злоумышленник задушил бывшую пассию ремнем ее же сумки.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят иностранного гражданина, который более 30 лет назад в ходе ссоры задушил свою сожительницу.