Жителя Пушкинского округа задержали за кражу почти пятидесяти смартфонов

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» задержали 20-летнего жителя Ивантеевки Пушкинского округа, его подозревают в краже почти 50 дорогостоящий телефонов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник со своим знакомым, являясь сотрудниками одного из складских помещений в г. Пушкино, решили похитить партию телефонов. Рано утром при погрузке товара один из правонарушителей сбросил на улицу коробку, в которой находилось 46 смартфонов. Его подельник забрал гаджеты и скрылся. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Оперативники установили личности подозреваемых по камерам видеонаблюдения, одного из них задержали в аэропорту, когда он хотел улететь из России. У него нашли один из похищенных гаджетов. По его словам, остальные он продал на рынке в Москве. Следователи Следственного управления УМВД возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его подельника ищут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.