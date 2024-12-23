Жителя Щелково задержали за изготовление наркотиков в бытовке

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, УНК ГУ МВД России по региону и МУ МВД России «Щелковское» при поддержке Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что мужчина занимался выращиванием наркотиков в на своем участке в деревне Малые Жеребцы под Щелково. Сам задержанный признался, что изготавливал запрещенные вещества в бытовке в течение года.

В отношении него возбудили уголовные дела по ст. 228.1 и ст. 231 УК РФ УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что полкилограмма наркотиков нашли у иностранца в Кашире.