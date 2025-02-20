Жителя Талдома задержали за хранение более 1 кг наркотиков

В Талдоме на дачном участке местного жителя обнаружили более 1 кг наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции осмотрели гараж и бытовку на участке 33-летнего жителя. В результате была найдена коробка с веществом растительного происхождения и свертки с белым порошком.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом, масса которого превышает 1 кг.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим. На гражданина завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор участникам группировки, которые пытались сбыть более 600 кг наркотиков. Запрещенные вещества злоумышленники хранили на складе в Домодедово.