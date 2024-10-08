Жителя Воскресенска задержали за незаконное производство наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Егорьевск задержали 20-летнего жителя Воскресенска, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.