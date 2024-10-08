Жителя Воскресенска задержали за незаконное производство наркотиков
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Егорьевск задержали 20-летнего жителя Воскресенска, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина оборудовал подпольную нарколабораторию на своем участке вблизи деревни Дмитровка, уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Егорьевский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Солнечногорске задержали иностранца с килограммом наркотиков.