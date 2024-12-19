Жителям аварийных домов из Пущино передадут ключи от новых квартир

На следующей неделе жители аварийных домов из города Пущино городского округа Серпухов получат ключи от новых квартир, для них построили две новостройки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы по строительству объектов провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», их возвели в микрорайоне «Д». В общей сложности в городе расселят более 8,6 тысяч кв. м. аварийного жилья, переехать в новые квартиры смогут 492 человека. Пока они проживают в микрорайоне «В» д. 10, 17, 18, 19 и 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.