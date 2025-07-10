Жителям Химок напомнили правила дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям Химок правила дорожного движения
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России в Химках и представители кикшеринговых компаний напомнили местным жителям, как вести себя на пешеходных переходах и правильно пользоваться электросамокатами, работа прошла в рамках традиционной акции «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
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