Жителям Химок напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России в Химках и представители кикшеринговых компаний напомнили местным жителям, как вести себя на пешеходных переходах и правильно пользоваться электросамокатами, работа прошла в рамках традиционной акции «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Рейд организовали на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Лавочкина, где находится один из самых оживленных переходов в городе. В рамках него сотрудники пресекли нарушения ПДД, в том числе выявили четырех нарушителей из числа пользователей СИМ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.