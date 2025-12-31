Жителям Химок рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние праздники

Медицинские учреждения Химок в период новогодних праздников будут работать по графику выходного дня, в эти дни пациентам ежедневно будут доступны кабинеты неотложной помощи и вызов врача на дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой Министерство здравоохранения Московской области.

Поликлиники и женская консультация в округе будут работать 2, 3, 6, 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. Стоматологическую помощь пациенты смогут получить в те же дни, при этом 31 декабря, 1, 4, 5, 7 и 8 января с 9:00 до 14:00 можно будет получить только экстренную помощь. Напомним, что записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье», по единому телефону 122 и не только.

