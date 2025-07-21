Жителям Химок рассказали, как вести себя во время сильного ливня

Во время сильного ливня, который проходит в Подмосковье, ГУ МЧС России по Московской области рекомендует водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать ближний свет или противотуманные фары, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок со ссылкой на главу Елену Землякову.

Жителям, которые находятся на улице, нельзя стоять под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями, важно избегать открытых пространств и водоемов, а также шатких строений. Дома рекомендуется закрыть окна и убрать предметы с балконов, а также отключить неиспользуемую технику от сети. По вопросам, связанным с подтоплениями территории, можно позвонить на горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01. В случае чрезвычайной ситуации — на 112.

Глава округа подчеркнула, что коммунальщики ведут работы по устранению последствий ливня во всех микрорайонах. Специализированная техника задействована в микрорайонах Сходня, Клязьма-Старбеево, Кутузовское, Левобережный и Новогорск-Планерная. В связи с погодными условиями автомобилистам рекомендовано до 13:00 объезжать улицу Панфилова через улицу Бабакина, Усковский проезд в микрорайоне Сходня – через Горетовскую улицу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.