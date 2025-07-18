Жителям Химок рассказали о дне рождения государственного пожарного надзора

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Государственному пожарному надзору исполнилось 98 лет, официальная история службы началась в 1927 году, при этом в 2001 году Государственная противопожарная служба была передана в ведение МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В муниципалитете пожарный надзор осуществляет Отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Его сотрудники проверяют городские объекты на соблюдение мер пожарной безопасности, а также проводят работу с населением. Так, например, одна из проверок прошла в крупном торговом центре в Новых Химках.

«На момент проверки объект соответствует требованиям пожарной безопасности. В этом торговом центре регулярно проходят профилактические мероприятия и противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательной техники», — сказал инспектор Федор Торопцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.