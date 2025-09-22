Жителям Химок рассказали о фехтовальщике Павле Колобкове

В Химках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошли окружные спортивные соревнования по фехтованию на шпагах, посвященные олимпийскому чемпиону Павлу Колобкову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед соревнованиями для участников провели лекцию, в рамках которой они узнали о спортивном пути фехтовальщика, его заслугах и вкладе в процесс развития российского фехтования. Кроме того, спикеры напомнили о важности добровольческой работы и конкретных мероприятиях, которые проводятся в Химках с целью поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Такие личности как Павел Колобков вдохновляют наше подрастающее поколение на свершение грандиозных планов в спортивном направлении. Важно, чтобы юные химчане знали о выдающихся спортсменах нашей современности и брали с них пример», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.