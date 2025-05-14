Жителям Химок рассказали о голосовании за благоустройство общественных пространств

Более 16,3 тыс. жителей Химок приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство городских зон отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Все желающие старше 14 лет могут отдать свой голос за парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина или сквер «Дубовая роща» в Левобережном районе. Проголосовать можно здесь.

Отметим, что голосования будет проходить до 12 июня, после этого начнутся разработка проектной документации и планирование работ по благоустройству территорий.

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.