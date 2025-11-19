Жителям Химок рассказали о картине «Мать партизана»
Мероприятие, посвященное картине «Мать партизана», прошло в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках на базе школы №19 организовали патриотическое мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне – картине «Мать партизана» художника Сергея Герасимова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам встречи рассказали об истории создания картины и об интересных фактах из биографии автора. Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов подчеркнул важность сохранения памяти об исторических событиях и выдающихся личностях.
«Картина «Мать партизана» – это воплощение несгибаемого духа русского народа. Через искусство в юных сердцах воспитывается настоящий патриотизм, любовь к Родине и неприятие любого проявления фашизма и зла», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.