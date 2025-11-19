Жителям Химок рассказали о картине «Мать партизана»

«Картина «Мать партизана» – это воплощение несгибаемого духа русского народа. Через искусство в юных сердцах воспитывается настоящий патриотизм, любовь к Родине и неприятие любого проявления фашизма и зла», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.