Жителям Химок рассказали о Международном дне против фашизма, расизма и антисемитизма

В Химках в Доме культуры Лунево состоялось патриотическое мероприятие, в рамках которого гостям рассказали о значении Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники обсудили важность патриотизма как основы для формирования гражданского сознания. Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что сплоченность и единство всех народов в борьбе за мир без ненависти и дискриминации особенно важны сейчас, в период проведения специальной военной операции.

«Мы не имеем права забывать уроки истории. Фашизм и расизм – это зло, которое, к сожалению, имеет свойство возрождаться в новых обличиях. Наш долг – быть бдительными и решительно пресекать любые попытки героизации нацизма или пропаганды ненависти», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.