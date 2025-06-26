Жителям Химок рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту, на службу приглашают граждан старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

При заключении контракта на год военные смогут получить единовременную выплату. Кроме того, подмосковные участники специальной военной операции имеют право на бюджетное обучение в высших учебных заведениях, использование 35-дневного отпуска в удобное время, бесплатную трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» и не только.

«Выбор контрактной службы – это выбор сильных духом, смелых и преданных своей стране людей. Это решение, достойное уважения и поддержки», – сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Узнать другие подробности об условиях контракта можно по номеру 8 (925) 067-89-69.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.