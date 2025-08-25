Жителям Химок рассказали о подвигах фронтовых собак
Лекция о фронтовых собаках прошла в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках провели лекцию о подвигах фронтовых собак. Как отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, в округе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения.
Занятие прошло в гимназии № 23. В его рамках школьникам рассказали о подвигах животных во время Великой Отечественной войны. Также была организована тематическая викторина.
«Благодаря этому мероприятию и взрослые, и дети смогли поговорить о важности таких качеств, как верность, смелость и готовность прийти на помощь», — отметил местный депутат Руслан Шаипов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками Движения Первых.