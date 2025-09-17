Жителям Химок рассказали о работе центра «Восход»

Химкинский многофункциональный комплексный центр «Восход» провел День открытых дверей, в рамках которого юные жители и их родители смогли посетить тематические мастер-классы и попробовать себя в различных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

«Это уникальное пространство, где каждый ребенок, вне зависимости от возраста и способностей, может раскрыть свой творческий потенциал, найти новых друзей и реализовать свои мечты», – отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

В центре расположены вокальная студия, театральная студия, танцевальные коллективы, кружок игры на гитаре, студия декоративно-прикладного творчества и клуб военно-патриотического воспитания. Записаться на занятия можно по ссылке.

*Возрастное ограничение 6+