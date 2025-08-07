Жителям Химок рассказали о жизни и творчестве Ильи Репина

Жители Химок посетили творческий вечер, посвященный жизни и творчеству художника Ильи Репина, который прошел в Центральной детской школе искусств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В пресс-службе напомнили, что она направлена на объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России и городу.

«Вклад Ильи Репина в развитие отечественной культуры огромен. Его картины – это глубокое, честное отражение жизни, истории и самого духа нашего народа. Такие встречи, посвященные жизни и творчеству великих людей, мы проводим регулярно», – отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.